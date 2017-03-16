Bal-Kes Süper Lig’i hak ediyor
Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi, ligin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını öne sürerek, "Balıkesirspor sergilediği güzel futbolla Süper Lig'e çıkmayı en çok hak eden takımdır" diye konuştu.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:39
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