 Bal-Kes Süper Lig’i hak ediyor – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Bal-Kes Süper Lig’i hak ediyor

    Bal-Kes Süper Lig’i hak ediyor
    Balıkesirspor Başkanı , ligin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını öne sürerek, "Balıkesirspor sergilediği güzel futbolla Süper Lig'e çıkmayı en çok hak eden takımdır" diye konuştu.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:39
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