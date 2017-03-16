Ayağa kalkacağız

Elazığ ve Ümraniye şokunu yaşayan Göz-Göz’de genç teknik adam, “Oyuncularıma yüzde 100 inanıyorum. Bu hafta onlar için yeniden ayağa kalkma maçı olacak” dedi

TFF 1. Lig'de pazar günü Eskişehir deplasmanında çok önemli bir sınav verecek Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, Elazığ ve Ümraniye mağlubiyetleriyle morali bozulan takımını motive etmeye çalışıyor. 6 maçtır kazanamayan Eskişehir'in de çıkış arayacağına dikkat çeken Buruk, yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.



'İNANCIMIZI KAYBETMEDİK'

Taraftarlarının kendilerine ayrılan bölümdeki biletleri tükettiğini hatırlatan genç teknik adam, "Çıkıp mücadele edeceğiz, kazanarak dönmek istiyoruz. İnancımızı hiçbir şekilde kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Oyuncularıma yüzde 100 inanıyorum. Bu hafta onlar için yeniden ayağa kalkma maçı olacak" diye iddialı konuştu.