 Lider Buz kesti! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Lider Buz kesti!

    Lider Buz kesti!
    lideri Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör , Manisa maçı öncesi futbolcularının dikkatini çekti. Buz idman öncesi yaptığı toplantıda, "Futbol gevşemeyi kesinlikle affetmez. Biz sadece bir maç kazandık. Ligde henüz hiçbir şey netleşmedi" uyarısını yaptı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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