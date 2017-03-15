Her maçımız final

Şampiyonluk yarışı yapan Giresun'da deplasmandaki Bolu maçı için Teknik Direktör Yücel İldiz, "Önemli bir ekip zaman zaman sürpriz neticeler alıyorlar. Biz de kaybetmeye tahammülümüz yok her maçı final görüyoruz" dedi.