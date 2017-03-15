 Her maçımız final – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Her maçımız final

    Her maçımız final
    Şampiyonluk yarışı yapan Giresun'da deplasmandaki Bolu maçı için Teknik Direktör Yücel İldiz, "Önemli bir ekip zaman zaman sürpriz neticeler alıyorlar. Biz de kaybetmeye tahammülümüz yok her maçı final görüyoruz" dedi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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