 Göztepe kanatsız – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    kanatsız

    Göztepe kanatsız

    Elazığ ve Ümraniye yenilgileriyle Süper Lig yolunda yara alan ’de, Eskişehir maçı öncesi kanatlar Halil ve Tayfur’un cezalı olması teknik heyeti düşündürüyor.

    'de üst üste Elazığspor ve Ümraniyespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır darbeler yiyen Göztepe, bu hafta deplasmanda oynayacağı kritik Eskişehirspor maçına sıkıntılı hazırlanıyor. İzmir ekibinin önemli silahlarından kanat oyuncuları Halil ve Tayfur'un cezalı olması, teknik direktör Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor.

    FUCHS DA TUZ BİBER OLDU
    Sarı-kırmızılılar'a bir kötü haber de sağ bek Fuchs'tan geldi. İdmanda sağ ayak bileği burkulan Alman asıllı Türk futbolcuya yoğun tedavi uygulandığı bildirildi. Buruk'un Eskişehir deplasmanında sol kanatta Kobakhidze'ye, sağda ise Emre Aygün'e forma vereceği belirtildi.

    GÖZTEPE TARAFTARINA MÜJDE
    Eskişehirspor maçı için taraftarına getirilen deplasman yasağı kaldırıldı. Karar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Eskişehirspor Kulübü de pazar günkü maçta Göztepe taraftarı için bilet fiyatlarını 7 TL olarak belirledi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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