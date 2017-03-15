Göztepe kanatsız
Elazığ ve Ümraniye yenilgileriyle Süper Lig yolunda yara alan Göztepe’de, Eskişehir maçı öncesi kanatlar Halil ve Tayfur’un cezalı olması teknik heyeti düşündürüyor.
FUCHS DA TUZ BİBER OLDU
Sarı-kırmızılılar'a bir kötü haber de sağ bek Fuchs'tan geldi. İdmanda sağ ayak bileği burkulan Alman asıllı Türk futbolcuya yoğun tedavi uygulandığı bildirildi. Buruk'un Eskişehir deplasmanında sol kanatta Kobakhidze'ye, sağda ise Emre Aygün'e forma vereceği belirtildi.
GÖZTEPE TARAFTARINA MÜJDE
Eskişehirspor maçı için Göztepe taraftarına getirilen deplasman yasağı kaldırıldı. Karar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Eskişehirspor Kulübü de pazar günkü maçta Göztepe taraftarı için bilet fiyatlarını 7 TL olarak belirledi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Göztepe kanatsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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