Sivasspor’a Bal-Kes engeli
TFF 1. Lig’de 24. haftanın kapanış maçında Yiğidolar, Balıkesir ile berabere kalıp 3. sıradaki Giresun ile arayı açma fırsatını tepti.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Sivasspor, dün sahasında karşılaştığı Balıkesirspor karşısında 1-0'ı bulmasına rağmen 3 puanı alamadı. 45. dakikada tecrübeli golcüsü Gekas'ın attığı golle üstünlüğü ele geçiren Yiğidolar, 80. dakikada konuk ekip Balıkesirspor'un Bekamenga ile bulduğu gole engel olamayınca 1 puana razı oldu ve büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Kazansa üçüncü sıradaki Giresunspor ile puan farkını 5'e çıkaracak olan kırmızı-beyazlılar, 3 puan farkla ikinci sıradaki yerini korudu. Balıkesirspor ise 33 puanla play-off potasının hemen altında yer aldı.
?BAKKAL: ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK
Sivasspor Teknik Diektörü Mesut Bakkal, Balıkesirspor karşısında önemli fırsatları kaçırdıklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtan 1 puanla ayrıldık. Kalan haftalarda daha dikkatli olup hedefe ulaşmaya çalışacağız" dedi.
?BAKKAL: ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK
Sivasspor Teknik Diektörü Mesut Bakkal, Balıkesirspor karşısında önemli fırsatları kaçırdıklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtan 1 puanla ayrıldık. Kalan haftalarda daha dikkatli olup hedefe ulaşmaya çalışacağız" dedi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:52
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Beşiktaşlı Hahahah ozanı ne yapsın sunderlent pozisyon sırasında saçını düzeltecek elemen aramıyor ki sunderlent lesn Beşiktaşın oyuncusudur :D
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murat Rodrigo Taddei .
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