 Sivasspor’a Bal-Kes engeli – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    ’a Bal-Kes engeli

    Sivasspor’a Bal-Kes engeli

    ’de 24. haftanın kapanış maçında Yiğidolar, Balıkesir ile berabere kalıp 3. sıradaki Giresun ile arayı açma fırsatını tepti.

    'de zirve mücadelesi veren , dün sahasında karşılaştığı Balıkesirspor karşısında 1-0'ı bulmasına rağmen 3 puanı alamadı. 45. dakikada tecrübeli golcüsü Gekas'ın attığı golle üstünlüğü ele geçiren Yiğidolar, 80. dakikada konuk ekip 'un Bekamenga ile bulduğu gole engel olamayınca 1 puana razı oldu ve büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Kazansa üçüncü sıradaki Giresunspor ile puan farkını 5'e çıkaracak olan kırmızı-beyazlılar, 3 puan farkla ikinci sıradaki yerini korudu. Balıkesirspor ise 33 puanla play-off potasının hemen altında yer aldı.

    ?BAKKAL: ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK
    Sivasspor Teknik Diektörü , Balıkesirspor karşısında önemli fırsatları kaçırdıklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtan 1 puanla ayrıldık. Kalan haftalarda daha dikkatli olup hedefe ulaşmaya çalışacağız" dedi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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