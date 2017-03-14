 ‘Play-off da elden gitmesin' – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    ‘Play-off da elden gitmesin'

    ‘Play-off da elden gitmesin'
    Denizli'ye deplasmanda 3-2 yenilen 'da Başkan , "2. devre 1 veya 2'nciliği konuştuk. Şimdi 'play-off' diyoruz" dedi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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