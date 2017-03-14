 Liderden ilginç rica – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Liderden ilginç rica

    Liderden ilginç rica
    Lider Malatya'da Başkan Adil Gevrek, Başkanı Yusuf Namoğlu'nu ziyaret etti. Gevrek, "Son haftalara girilirken maçlarımıza tecrübeli hakemlerin atanması ricasında bulunduk" dedi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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