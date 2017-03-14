Liderden ilginç rica
Lider Malatya'da Başkan Adil Gevrek, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu ziyaret etti. Gevrek, "Son haftalara girilirken maçlarımıza tecrübeli hakemlerin atanması ricasında bulunduk" dedi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Liderden ilginç rica haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.