 Kahraman İsmail Şahmalı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kahraman

    Kahraman İsmail Şahmalı
    Manisa'da 5 aylık oğlu vefat eden kaleci acısına rağmen Demirspor maçında oynadı. 3 net pozisyonu kurtararak kahraman oldu.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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