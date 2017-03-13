 Ne Çotanak Ne Es-Es – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Ne Çotanak Ne Es-Es

    Ne Çotanak Ne Es-Es

    Her iki takımın da pozisyon üretemediği maçta Giresun, Eskişehir’e diş geçiremedi. Kırmızı-siyahlılar üst üste 4, Mustafa Denizli yönetiminde 3. beraberliğini alırken, Çotanak liderin 7 puan gerisine düştü.

    'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Giresunspor sahasında Eskişehirspor'la golsüz berabere kaldı. Orta alan mücadelesine sahne olan kritik karşılaşmada her iki takımın hücumları ceza sahasına girmeden noktalandı ve kalecilere pek iş düşmedi.

    6 MAÇTIR SEVİNEMİYOR
    Kırmızı-siyahlılar'ın 28 yaşındaki Ganalı stoperi Akaminko, 84. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü sarı kartın ardından hakeme sert itirazından dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mustafa Denizli yönetiminde 3. maçında da beraberliğe razı olan Es-Es, üst üste 4. kez eşitliği bozamadı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Çotanak ise lider Malatyaspor'un 7 puan gerisine düştü.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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