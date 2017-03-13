Ne Çotanak Ne Es-Es
Her iki takımın da pozisyon üretemediği maçta Giresun, Eskişehir’e diş geçiremedi. Kırmızı-siyahlılar üst üste 4, Mustafa Denizli yönetiminde 3. beraberliğini alırken, Çotanak liderin 7 puan gerisine düştü.
TFF 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Giresunspor sahasında Eskişehirspor'la golsüz berabere kaldı. Orta alan mücadelesine sahne olan kritik karşılaşmada her iki takımın hücumları ceza sahasına girmeden noktalandı ve kalecilere pek iş düşmedi.
6 MAÇTIR SEVİNEMİYOR
Kırmızı-siyahlılar'ın 28 yaşındaki Ganalı stoperi Akaminko, 84. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü sarı kartın ardından hakeme sert itirazından dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mustafa Denizli yönetiminde 3. maçında da beraberliğe razı olan Es-Es, üst üste 4. kez eşitliği bozamadı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Çotanak ise lider Malatyaspor'un 7 puan gerisine düştü.
6 MAÇTIR SEVİNEMİYOR
Kırmızı-siyahlılar'ın 28 yaşındaki Ganalı stoperi Akaminko, 84. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü sarı kartın ardından hakeme sert itirazından dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mustafa Denizli yönetiminde 3. maçında da beraberliğe razı olan Es-Es, üst üste 4. kez eşitliği bozamadı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Çotanak ise lider Malatyaspor'un 7 puan gerisine düştü.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Ne Çotanak Ne Es-Es haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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