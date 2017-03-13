 Mersin kaçamadı – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Mersin kaçamadı

    Mersin kaçamadı

    Lig sonuncusu Mersin İY, 54’te Pedriel’le öne geçti. Altınordu, 75’te oyuna giren Enis’in 1 dakika sonra attığı golle rakibine darbe indirdi.

    'de Altınordu'yu ağırlayan Mersin, 54'te Pedriel'le öne geçti. İzmir ekibinde 75'te giren Enis, 1 dakika sonra eşitliği sağladı. Mersin 6 maçlık yenilmezlik serisi yaparken, yine dipten kurtulamadı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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