Manisa fırsat tepti
Adana Demirspor karşısında deplasmanda Savaş Yılmaz ile öne geçen Tarzan, 71'de Sercan Kaya'nın golüne engel olamadı, 3 puanı kaçırdı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, sahasında gerkiye düştüğü maçta Manisaspor'la 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, sahasında gerkiye düştüğü maçta Manisaspor'la 1-1 berabere kaldı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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