 Manisa fırsat tepti – Fotomaç – 13 Mart 2017
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HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Manisa fırsat tepti

    Manisa fırsat tepti
    karşısında deplasmanda Savaş Yılmaz ile öne geçen Tarzan, 71'de Sercan Kaya'nın golüne engel olamadı, 3 puanı kaçırdı.

    'in 24. haftasında Adana Demirspor, sahasında gerkiye düştüğü maçta 'la 1-1 berabere kaldı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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