 Malatya tam yol – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Malatya tam yol

    Malatya tam yol
    Ş.Urfaspor'u 2-1 yenerek son 5 maçında 4. galibiyetine imza atan lider , şampiyonluk yarışında dev bir adım daha atarken, Başkan Adil Gevrek, "Kazanmamız gereken maçı kazanarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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