 Elazığ’da Kehinde şov – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Elazığ’da Kehinde şov

    Elazığ’da Kehinde şov

    , düşme potasını çok yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Bandırma deplasmanında Nijeryalı golcüsüyle coştu.

    'de düşmeme mücadelesi veren Bandırma'yla Elazığ'ın kapışmasında ev sahibi, Mehmet Yiğit'in kendi kalesine attığı golle öne geçtiği maçta son 20 dakikada Gakgoş'un 22 yaşındaki Nijeryalı santrforu Kehinde'nin golleriyle yıkıldı. Geçen hafta da Göztepe'ye 5 atan Elazığ, ligde kalma yolunda derin bir nefes aldı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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