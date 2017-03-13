Elazığ’da Kehinde şov
Elazığspor, düşme potasını çok yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Bandırma deplasmanında Nijeryalı golcüsüyle coştu.
TFF 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Bandırma'yla Elazığ'ın kapışmasında ev sahibi, Mehmet Yiğit'in kendi kalesine attığı golle öne geçtiği maçta son 20 dakikada Gakgoş'un 22 yaşındaki Nijeryalı santrforu Kehinde'nin golleriyle yıkıldı. Geçen hafta da Göztepe'ye 5 atan Elazığ, ligde kalma yolunda derin bir nefes aldı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Elazığ’da Kehinde şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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