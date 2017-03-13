Denizli moralli
Boluspor'u evinde 2-1 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Denizlispor hayata döndü. Horoz'da futbolculara toplam 100 bin TL prim verilirken, Teknik Direktör Ali Tandoğan, "Artık seri galibiyetlerle çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Denizli moralli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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