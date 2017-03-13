 Denizli moralli – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Denizli moralli

    Denizli moralli
    'u evinde 2-1 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren hayata döndü. Horoz'da futbolculara toplam 100 bin TL prim verilirken, Teknik Direktör , "Artık seri galibiyetlerle çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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