Buruk’a güvenoyu
Ümraniyespor yenilgisi sonrası Göztepe taraftarının istifaya çağırdığı Teknik Direktör Okan Buruk'a futbolcuların ardından Başkan Mehmet Sepil de sahip çıktı. İş gezisi nedeniyle ABD'de bulunan Sepil'in, Buruk'u arayarak destek verdiği öğrenildi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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