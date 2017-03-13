 Buruk’a güvenoyu – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Buruk’a güvenoyu

    Buruk’a güvenoyu
    Ümraniyespor yenilgisi sonrası Göztepe taraftarının istifaya çağırdığı Teknik Direktör 'a futbolcuların ardından Başkan Mehmet Sepil de sahip çıktı. İş gezisi nedeniyle ABD'de bulunan Sepil'in, Buruk'u arayarak destek verdiği öğrenildi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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