Zirvenin hakimi
TFF 1. Lig’de son 4 maçında 10 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa’yı Eren ve Ayite’nin golleriyle mağlup etti, 47 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk Şanlıurfaspor ise 23 puanda kaldı.
BATUHAN GOLÜ BULDU
İkinci yarıya Şanlıurfaspor hızlı başladı. 64. dakikada gelişen Şanlıurfa atağında sağ kanattan Mertcan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batuhan Karadeniz iki kişiden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1. 90 dakika sonunda başka gol olmadı ve üç puanı lider Yeni Malatyaspor kazandı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:13
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Zirvenin hakimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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