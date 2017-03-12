 Zirvenin hakimi – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Zirvenin hakimi

    Zirvenin hakimi

    ’de son 4 maçında 10 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa’yı Eren ve Ayite’nin golleriyle mağlup etti, 47 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk ise 23 puanda kaldı.

    'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. 11. dakikada İrfan'ın kazandırdığı penaltıyı Eren kullandı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0. 55. dakikada savunmanın hatasını değerlendiren Ayite, topu kaptı ve ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.

    BATUHAN GOLÜ BULDU
    İkinci yarıya Şanlıurfaspor hızlı başladı. 64. dakikada gelişen Şanlıurfa atağında sağ kanattan Mertcan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batuhan Karadeniz iki kişiden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1. 90 dakika sonunda başka gol olmadı ve üç puanı lider Yeni Malatyaspor kazandı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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