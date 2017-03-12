Yarenlere ‘Horoz’landı!
Play-Off’a kalma mücadelesi veren Denizlispor, gol düellesunda Boluspor’a şans tanımadı. Ege temsilcisi, ligde tam 6 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.
TFF 1. Lig'de günün en gollü maçı Denizli'de oynandı. Sahasında Boluspor'u konuk eden Horozlar, sahadan 3-2'lik zaferle ayrıldı, tam 6 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak konuk takımdan geldi. 28. dakikada Poepon'un ara pasında topla buluşan Santos kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 35'te Moritz'in soldan ortasına hareketlenen Ömer Alp kafayla ağları havalandırdı: 1-0. 40'ta Santos ceza yayı çizgisinden düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi. 42'de Moritz'in kullandığı serbest vuruşta kaleciden dönen topu takip eden Alperen, Denizlispor'u yine öne geçirdi: 2-1. 51'de Poepon sert bir şutla ağları havalandırdı ve Boluspor bir kez daha skoru eşitledi: 2-2. 54'te penaltı noktasında topla buluşan Cihan, bu önemli fırsattan yararlanamadı. 68'de sahneye çıkan Yasin son sözü söyledi. Yine Moritz ile başlayan atak sonunda kafayla fileleri sarsan Yasin, skoru 3-2 yaptı. Bu sonuçla puanını 30'a çıkaran Denizlispor 9. sıraya yükseldi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Biz sana döneriz
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Ben olduğum süre boyunca kulübe giremez dediği Aykut Kocaman tekrar teknik direktör mü oluyor :)
- "Fiorentina benim 2. evim"
Toplam 1
Yorum
batu vaaayy bee sinyor terime bak döktürdü italyancayı helal olsun
- ''Taraftarlık bu değil''
Toplam 2
Yorum
1907 Bu kadar duyarlisin ya VOLKAN Demirel'e arena'da kufur edilirken niye cikip konusmadin selcuk efendi !!!!!!!!!!
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