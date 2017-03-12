Samsun’da ‘çıt’ çıkmadı
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen olmadı.
ÖZKÖYLÜ'DEN ÖZELEŞTİRİ
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçın ardından özeleştiride bulundu. "İlk defa bu kadar kısır oynadık, üretken olamadık" diyen Özköylü, "Bunda rakibin oyun sisteminin de etkisi var. Yakaladığımız iki önemli fırsatı değerlendiremedik" sözlerini sarfetti.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:14
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Samsun’da ‘çıt’ çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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