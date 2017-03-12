 Samsun’da ‘çıt’ çıkmadı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Samsun’da ‘çıt’ çıkmadı

    Samsun’da ‘çıt’ çıkmadı

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen olmadı.

    Taraftarı önünde Gaziantep Belediye'yi konuk eden Samsunspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, puanını 22, Gaziantep Belediye de 23'e çıkardı.

    ÖZKÖYLÜ'DEN ÖZELEŞTİRİ
    Samsunspor Teknik Direktörü , maçın ardından özeleştiride bulundu. "İlk defa bu kadar kısır oynadık, üretken olamadık" diyen Özköylü, "Bunda rakibin oyun sisteminin de etkisi var. Yakaladığımız iki önemli fırsatı değerlendiremedik" sözlerini sarfetti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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