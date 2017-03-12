Göztepe’de hareketlİ günler
Üst üste iki yenilgiyle zirve yarışında ağır yara Göztepe'de hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Ümraniye maçının ardından soyunma odasında istifa kararı aldığı ortaya çıktı. Futbolcular uzun süren ikna çabalarının ardından Buruk'un göreve devam kararı aldığı öğrenildi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Biz sana döneriz
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Ben olduğum süre boyunca kulübe giremez dediği Aykut Kocaman tekrar teknik direktör mü oluyor :)
- "Fiorentina benim 2. evim"
Toplam 1
Yorum
batu vaaayy bee sinyor terime bak döktürdü italyancayı helal olsun
- ''Taraftarlık bu değil''
Toplam 2
Yorum
1907 Bu kadar duyarlisin ya VOLKAN Demirel'e arena'da kufur edilirken niye cikip konusmadin selcuk efendi !!!!!!!!!!
Göztepe’de hareketlİ günler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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