 Göztepe’de hareketlİ günler – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    ’de hareketlİ günler

    Göztepe’de hareketlİ günler
    Üst üste iki yenilgiyle zirve yarışında ağır yara 'de hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör 'un, Ümraniye maçının ardından soyunma odasında istifa kararı aldığı ortaya çıktı. Futbolcular uzun süren ikna çabalarının ardından Buruk'un göreve devam kararı aldığı öğrenildi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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