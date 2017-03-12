 Giresunspor’dan Es Es’e gözdağı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Giresunspor’dan Es Es’e gözdağı

    Giresunspor’dan Es Es’e gözdağı
    6 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Ümraniye karşısında son bulan Giresun yeni bir başlangıç hedefliyor. Kalan 11 maçı en az kayıpla atlatmak istediklerini kaydeden teknik direktör , "Eskişehir'den 3 puan alacağız" ifadesini kullanıyor.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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