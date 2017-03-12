 Eskişehirspor’da tek yol zafer – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    ’da tek yol zafer

    Eskişehirspor’da tek yol zafer
    'un başında çıktığı iki karşılaşmada da beraberlik alan teknik direktör 'den Giresun'a gözdağı... Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip,"İşimiz kolay değil ama 3 puanı alacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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