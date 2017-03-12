 Adana Demir’den iddialı sözler – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Adana Demir’den iddialı sözler

    Adana Demir’den iddialı sözler
    Play-Off'u hedefleyen Adana Demir'de iddialı sözler... Teknik direktör , bugün konuk edecekleri Manisa'ya karşı iyi hazırlandıklarını vurgulayıp, "Tüm planları 3 puan üzerine kurduk. Taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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