‘Yeni sayfa açacağız’
Samsun yenilgisi sonrası Ali Tandoğan'la istifa depremi yaşayan sonrasında hocasını geri dönmeye ikna eden Denizlispor, Bolu'ya kilitlendi. Tandoğan, "Bolu'yu yenip yeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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