 ‘Yeni sayfa açacağız’ – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ‘Yeni sayfa açacağız’

    ‘Yeni sayfa açacağız’
    Samsun yenilgisi sonrası 'la istifa depremi yaşayan sonrasında hocasını geri dönmeye ikna eden , Bolu'ya kilitlendi. Tandoğan, "Bolu'yu yenip yeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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