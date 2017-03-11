 Ümraniye-Balıkesir maçı 26 Mart’ta – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Ümraniye-Balıkesir maçı 26 Mart’ta

    Ümraniye-Balıkesir maçı 26 Mart’ta
    'de ile arasında 14 Ocak 2017'de yapılması gereken ancak Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın zemini uygun olmadığı için ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmanın, 26 Mart Pazar günü oynanacağı açıklandı. Yine Belediye Şehir Stadı'nda gerçekleşecek zorlu randevunun saat 13.00'te başlayacağı bildirildi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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