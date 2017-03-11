 Puanlar paylaşıldı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Puanlar paylaşıldı

    Puanlar paylaşıldı

    TFF 1'inci Lig'de Samsunspor, evinde ağırladığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’la 0-0 berabere kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    5'inci dakikada Kone'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Göksu'nun şutu direğin yanından dışarı çıktı.
    16'ıncı dakikada toplu buluşan Kone'nin sol çaprazdan sert şutu az farkla auta gitti.
    34'üncü dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Göksu'nun şutu yandan auta gitti.
    53'üncü dakikada sağdan gelen ortada Ekigho'nun kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.
    76'ıncı dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Gökhan'ın sert şutu yandan auta gitti.
    79'uncu dakikada topla buluşan Muhammet'in şutu direğin yanından dışarı çıktı.
    82'nci dakikada Kevin'ın ceza sahasının dışından vurduğu sert şutu direğin yanında dışarı çıktı.
    Maç 0-0 berabere sona erdi.


    STAT : 19 Mayıs
    HAKEMLER : Özgür Yankaya (xx), Alpaslan Dedeş (xx), İsmail Şencan (xx)
    SAMSUNSPOR: Muyters (xx)- Murat (xx), Göksu (xx) (Dk.60 Vedat x), (Dk.88 Gökay), Ercan (xxx), Mustafa (xxx), Hasan (xx), Kenan (xx), Abdulkerim (xx), Kone (xx), Erkam (xx), Lumu (xx) (Dk.45 Kevin x)
    GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (xx)- Uğur (xx), Rıza (xx), Murat (x), Gökhan (xxx), Tevfik (x) (Dk.85 İbrahima), Muhammet (xx), Ekhigo (xx) (Dk.90+3 Mehmet), Erdal (x), Akakpo (x), Özgür (x)
    SARI KART: Dk 90 Gökay (Samsunspor)

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:59
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