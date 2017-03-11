 Demirspor’da moraller yerinde – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Demirspor’da moraller yerinde

    Demirspor’da moraller yerinde
    Ş.Urfa'yı deplasmanda 2-1 yenerek play-off için umutlanan , Manisa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. İdmanda oyuncuların moralli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Engin İpekoğlu futbolcularını; çok önemli bir takıma karşı oynayacakları konusunda uyardı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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