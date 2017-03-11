 Bir darbe de Ümraniye’den – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bir darbe de Ümraniye’den

    Bir darbe de Ümraniye’den

    Zirve yarışı yapan , Elazığspor’dan sonra Ümraniye’ye de yenildi. Play-off’u kovalayan İstanbul ekibi 20’de Serdar’la kazanırken, Göz-Göz lehine verilmeyen penaltı maça damga vurdu.

    , geçen hafta Elazığ'daki 5-2'lik yenilginin üstüne ligin yenisi Ümraniye'ye de 1-0 kaybedip zirve yarışında ağır bir darbe daha yedi. Kırmızı-beyazlılar 20'de Serdar'ın golüyle İzmir'de zafere ulaştı. Serdar'ın ilk yarıda bir de kafa vuruşu üst direkten döndü.

    BURUK'A İSTİFA ÇAĞRISI
    Maçın önüne geçen olay ise 26'da Halil'in ortasında Ümraniyeli futbolcunun elle oynamasına hakem Abdulkadir Bitigen'in 'devam' kararı vermesi oldu. Taraftarlar Teknik Direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti.



    PENALTI GÜME GİTTİ
    Sağdan Halil'in ortasında Ümraniyesporlu futbolcunun elle oynamasına hakem Abdülkadir Bitigen'in 'devam' kararı vermesi Göztepeliler'i çileden çıkardı. Pozisyona sert bir şekilde itiraz eden Göz-Göz'de Gençer sarı kart gördü.

    ÜMRANİYE-BALIKESİR MAÇI 26 MART'TA
    'de Ümraniyespor ile Balıkesirspor arasında 14 Ocak 2017'de yapılması gereken ancak Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın zemini uygun olmadığı için ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmanın, 26 Mart Pazar günü oynanacağı açıklandı. Yine Belediye Şehir Stadı'nda gerçekleşecek zorlu randevunun saat 13.00'te başlayacağı bildirildi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir darbe de Ümraniye’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.