 Balkes’ten gözdağı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Balkes’ten gözdağı

    Balkes’ten gözdağı
    Sivas'la karşılaşacak Balıkesir'de Teknik Direktör , iddiasını ortaya koydu. Cangök, "Geçen hafta liderle oynadık, şimdi ikinciyle oynayacağız. 4 haftada 8 puanla iyi takım olduğumuzu gösterdik" dedi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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