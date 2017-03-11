Balkes’ten gözdağı
Sivas'la karşılaşacak Balıkesir'de Teknik Direktör Can Cangök, iddiasını ortaya koydu. Cangök, "Geçen hafta liderle oynadık, şimdi ikinciyle oynayacağız. 4 haftada 8 puanla iyi takım olduğumuzu gösterdik" dedi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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