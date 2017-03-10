Yeni Malatya tekledi
Lider Evkur Yeni Malatyaspor, Balıkesir deplasmanında son anda yara aldı. Üç haftadır berabere kalan Eskişehir ivme kaybediyor. Sivasspor ise Altınordu’yu geçemedi.
31 GOLLÜ HAFTA
Ligde bu hafta geçen haftanın aksine oldukça gollü bir hafta oldu. Tam 31 golün atıldığı hafta, Manisa'da 8, Elazığ'da 7 gol atıldı. 3 ev sahibi, 3 deplasman takımının galip geldiği haftada, 3 maçta berabere sonuçlandı.Üç hafta önce Mustafa Denizli'yi takımın başına getiren Eskişehirspor kan kaybını usta çalıştırıcı ile de durduramadı. Son üç maç berabere bitti ve zirveden daha da uzaklaşan bir Eskişehirspor var. Üstüne üstlük tecrübeli teknik adam ile takım kaptanı Erkan Zengin arasında sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Tecrübeli hoca Erkan Zengin'i kadro dışı bıraktı. Eskişehirspor için şartlar değişebilir. Yönetim sezon öncesi direkt Süper Lig'e çıkma planları yapıyordu ama son dönemde takımın sergilediği form durumundan sonra play-off hesapları devreye girebilir.
YİĞİDOLAR KEYİFSİZ
Sivasspor, Altınordu deplasmanına hem iddialı hem rahat gitmişti. Hele Göztepe'nin puan kaybetmesi Yiğidolar'ı daha da havaya soktu ancak Sivasspor, Altınordu maçında umduğunu bulamadı. Golsüz beraberlik iki takımı da mutlu etmedi. TFF1. Lig'de Bolu, Balıkesir, Ümraniye, Eskişehir ve Giresun bir yandan da play-off hesapları yapıyor.Bu gurubu zorlayan Adana Demirspor ve Altınordu takımları her an play-off grubu içine girebilir. Her takımın her takımı yenebileceği bir görüntüde olan TFF'de maçlar kıran karına geçiyor. Bu hafta Manisaspor'un, Bandırmaspor'u 6-2 yendiği karşılaşma çok konuşuldu. 3 gol atan İsmail Haktan ise haftanın öne çıkan oyuncusuydu.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:31
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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