 Tahrik uyarısı – Fotomaç – 10 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tahrik uyarısı

    Tahrik uyarısı
    G.Antep BŞB'yle evinde oynayacak Samsun'da Teknik Direktör Osman Özköylü provokasyon uyarısı yaptı. Özköylü, "İlk maçta yaşananlar oldu. G.Antep'ten provoke edici açıklamalar geliyor. Taraftarlarımız provokasyona gelmesin" dedi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tahrik uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.