 Lider Başakşehir’i dolduracak – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Lider Başakşehir’i dolduracak

    Lider Başakşehir’i dolduracak
    lideri Yeni Malatyaspor, sahası bakımda olduğu için yarın Şanlıurfa'yla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maç için taraftarına çağrı yaptı. Başkan Adil Gevrek, "Yolumuza devam etmemiz için, şampiyonluk için bu maçı mutlaka kazanmalıyız. 17 bin kişilik stada tüm Malatyalı hemşerilerimizi bekliyorum" dedi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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