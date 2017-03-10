 Es-Es’e 64 puan yeter – Fotomaç – 10 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Es-Es’e 64 puan yeter

    Es-Es’e 64 puan yeter

    Öngörüleriyle ünlü , 38 puanla 4. sıradaki ’a reçeteyi yazdı Tecrübeli hoca, “11 maçlık seride 7-8 puanlık bir kayıp bizi hedefimize ulaştırır” dedi.

    'de 5 maçtır galibiyete hasret olan Eskişehirspor'da Mustafa Denizli, deplasmandaki Giresun maçı öncesi hedefi ve tartışma yaşadığı Erkan Zengin konularında çarpıcı açıklamalar yaptı. "Hesaplarımız tutacaktır" diyen Denizli, "11 maçlık seride yaşanabilirliği varsa 7-8 puanlık bir kayıp hedefimize ulaştırır. Bunları mutlaka kaybedeceğiz diye söylemiyorum" dedi.

    'ERKAN KONUSU KAPANDI'
    Kaptan Erkan Zengin'i kadro dışı bırakan Denizli, bir takımın devam eden yolculuğunda her konunun değerli olduğunu ifade ederek, "Bunlardan birisi de idman disiplinidir. Hem kaptanımızın hem de diğer arkadaşlarımızın daha hassas olması gerekiyordu. Erkan konusu geride kaldı. Takım arkadaşlarının yanına döndü" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Es-Es’e 64 puan yeter haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.