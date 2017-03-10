Es-Es’e 64 puan yeter
Öngörüleriyle ünlü Mustafa Denizli, 38 puanla 4. sıradaki Eskişehirspor’a reçeteyi yazdı Tecrübeli hoca, “11 maçlık seride 7-8 puanlık bir kayıp bizi hedefimize ulaştırır” dedi.
'ERKAN KONUSU KAPANDI'
Kaptan Erkan Zengin'i kadro dışı bırakan Denizli, bir takımın devam eden yolculuğunda her konunun değerli olduğunu ifade ederek, "Bunlardan birisi de idman disiplinidir. Hem kaptanımızın hem de diğer arkadaşlarımızın daha hassas olması gerekiyordu. Erkan konusu geride kaldı. Takım arkadaşlarının yanına döndü" değerlendirmesinde bulundu.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:52
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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