Bakkal hesabı

Sivas teknik direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig için 65 puanı baraj olarak belirledi. Bakkal, "Dışarda alacağımız 1 puan ve evde kazanacağımız maçlar 65 puana ulaştıracak. Bu da Süper Lig'e çıkmamıza yetecek diye düşünüyorum" diye konuştu.