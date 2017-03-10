 Bakkal hesabı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Bakkal hesabı

    Bakkal hesabı
    Sivas teknik direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig için 65 puanı baraj olarak belirledi. Bakkal, "Dışarda alacağımız 1 puan ve evde kazanacağımız maçlar 65 puana ulaştıracak. Bu da Süper Lig'e çıkmamıza yetecek diye düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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