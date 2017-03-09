Göztepe’den taraftar tepkisi
SİVASSPOR'A BİLENDİ
Lider Evkur Yeni Malatyaspor karşısında uzatmalardaki penaltı golüyle evinde 1 puanı kurtaran Balıkesirspor, bu haftaki rakibi Sivasspor'dan çekinmiyor. Teknik Direktör Can Cangök, "Kafamızdakileri sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok" diye iddialı konuştu.
TAKIMDAN DESTEK
Denizlispor'da Samsunspor yenilgisi sonrası istifa eden Ali Tandoğan, yönetimin çabalarıyla takımda kalıp kontratını 1 yıl daha uzatmıştı. Kaptan Ömer Alp Kulga sosyal medya hesabından futbolcular olarak Tandoğan'ın kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
ANTEP KESKİN VİRAJ
Denizlispor'u 1-0 yenerek 378 gün sonra deplasmanda kazanan Samsunspor, evindeki kritik Büyükşehir Gaziantep maçına kilitlendi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Bu maç sezonun en önemli mücadelesi. Kazandığımızda keskin bir virajı dönmüş olacağız" diye konuştu.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:36
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Göztepe’den taraftar tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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