Göztepe’den taraftar tepkisi

Göztepe, iki hafta sonra deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçına taraftarlarının alınmaması yönündeki kararın kulübe iletildiğini ancak bu kararın değişeceğine inandıklarını bildirdi. Başkan vekili Talat Papatya'nın, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'la telefonla görüştüğü, yurt dışındaki Ünal'ın Türkiye'ye döndüğü zaman konuyla ilgileneceğini belirttiği kaydedildi. Eskişehirspor taraftarları da sosyal medyadan bu karara tepki gösterdi.



SİVASSPOR'A BİLENDİ

Lider Evkur Yeni Malatyaspor karşısında uzatmalardaki penaltı golüyle evinde 1 puanı kurtaran Balıkesirspor, bu haftaki rakibi Sivasspor'dan çekinmiyor. Teknik Direktör Can Cangök, "Kafamızdakileri sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok" diye iddialı konuştu.



TAKIMDAN DESTEK

Denizlispor'da Samsunspor yenilgisi sonrası istifa eden Ali Tandoğan, yönetimin çabalarıyla takımda kalıp kontratını 1 yıl daha uzatmıştı. Kaptan Ömer Alp Kulga sosyal medya hesabından futbolcular olarak Tandoğan'ın kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



ANTEP KESKİN VİRAJ

Denizlispor'u 1-0 yenerek 378 gün sonra deplasmanda kazanan Samsunspor, evindeki kritik Büyükşehir Gaziantep maçına kilitlendi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Bu maç sezonun en önemli mücadelesi. Kazandığımızda keskin bir virajı dönmüş olacağız" diye konuştu.