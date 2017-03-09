Es-Es'e gözdağı
6 maçlık galibiyet serisi biten Giresun’da, Eskişehirspor maçı öncesi Teknik Direktör Yücel İldiz, kötü olma haklarını Ümraniye’de kullandıklarını söyledi
'HE R ŞERDE BİR HAYIR VARDIR'
İLDİZ, Eskişehirspor karşısında kötü oynama haklarının olmadığını belirtip, "Her şerde bir hayır vardır. Gerçekten kamuoyuna çok güzel şeyler yapmışız ki en ufak bir kötü oyunumuzda ciddi şekilde dikkati çekiyor, bu nedenle oyuncularım nerede olduklarının farkındalar. Bizim hiç kötü olma hakkımız yok, oyuncularım bunun da bilincindeler. O kötü olma hakkını da geçen hafta Ümraniye karşısında kullanmış olduk" diye konuştu.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:34
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Es-Es'e gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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