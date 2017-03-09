Es-Es'e gözdağı

6 maçlık galibiyet serisi biten Giresun’da, Eskişehirspor maçı öncesi Teknik Direktör Yücel İldiz, kötü olma haklarını Ümraniye’de kullandıklarını söyledi

TFF 1. Lig'de üst üste 6 galibiyetle bir anda kendisini şampiyonluk potasında bulan Giresunspor, geçen hafta Ümraniye deplasmanında 1-0 kaybederek zafer serisi sona ermişti. Teknik Direktör Yücel İldiz, Ümraniyespor yenilgisini unutarak, şampiyonluk yolunda sahalarında oynayacakları önlerindeki çok önemli Eskişehirspor maçına odaklandıklarını vurguladı.



'HE R ŞERDE BİR HAYIR VARDIR'

İLDİZ, Eskişehirspor karşısında kötü oynama haklarının olmadığını belirtip, "Her şerde bir hayır vardır. Gerçekten kamuoyuna çok güzel şeyler yapmışız ki en ufak bir kötü oyunumuzda ciddi şekilde dikkati çekiyor, bu nedenle oyuncularım nerede olduklarının farkındalar. Bizim hiç kötü olma hakkımız yok, oyuncularım bunun da bilincindeler. O kötü olma hakkını da geçen hafta Ümraniye karşısında kullanmış olduk" diye konuştu.