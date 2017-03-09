 Başın sağolsun İsmail Şahmalı – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Başın sağolsun

    Başın sağolsun İsmail Şahmalı
    Manisaspor'un kalecisi 'nın 5 aylık oğlu Muhammet Özer vefat etti. İsmail Şahmalı ve eşi Ebru Şahmalı'nın, doğumundan bu yana yakalandığı hastalıkla mücadele veren 5 aylık oğulları minik Muhammet tedavi gördüğü Adana'da hayata gözlerini yumdu. TFF ve kulüpler İsmail Şahmalı'ya başsağlığı mesajı yayımladı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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