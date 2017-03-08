 Üretken değildik – Fotomaç – 08 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Üretken değildik

    Üretken değildik
    deplasmanından 1 puanla dönen 'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, üretken olamadıklarından yakındı. Bakkal, "Biraz daha üretken olsak çok daha farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Hiç olmazsa olmaz 1 puan diyoruz ve moralli gidiyoruz. İki takımı da kutluyorum mücadelelerinden dolayı" şeklinde konuştu.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Üretken değildik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.