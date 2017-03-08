Lider Antalya’da
Sahası bakımda olduğu için evindeki Ş.Urfaspor maçını İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak TFF 1. Lig lideri Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Antalya'da başladı. Teknik heyet, takımı Malatya'ya getirmek yerine 5 günlük kampa alarak Antalya'dan İstanbul'a götürecek. İdmanlarını taktik ağırlıklı yapan Malatya'da tek hedef 3 puan.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Lider Antalya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.