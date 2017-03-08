 Lider Antalya’da – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Lider Antalya’da

    Lider Antalya’da
    Sahası bakımda olduğu için evindeki Ş.Urfaspor maçını İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak TFF 1. Lig lideri , bu karşılaşmanın hazırlıklarına Antalya'da başladı. Teknik heyet, takımı Malatya'ya getirmek yerine 5 günlük kampa alarak Antalya'dan İstanbul'a götürecek. İdmanlarını taktik ağırlıklı yapan Malatya'da tek hedef 3 puan.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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