 Helallik istedi – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Helallik istedi

    Helallik istedi
    'un 6 haftalık galibiyet serisi Ümraniye yenilgisiyle sona ererken, Başkan , taraftardan helallik istedi. Bozbağ, "Pazar günü sürpriz bir sonuç aldık. Ben öncelikle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bizleri yalnız bırakmayan 6 bin taraftarımızdan helallik istiyorum. Haklarını helal etsinler" dedi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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