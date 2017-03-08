Erkan krizi çözüldü
Kırmızı-siyahlılarda Mustafa Denizli-Erkan Zengin krizi yurt dışından dönen Başkan Halil Ünal’ın devreye girmesiyle çözüldü. Tecrübeli futbolcu dün antrenmandaki yerini aldı.
TFF 1. Lig'de 5 haftadır galibiyete hasret olan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Eskişehirspor, üstüne üstlük bir de Mustafa Denizli-Erkan Zengin gerilimiyle karşı karşıya kaldı.
Boluspor karşılaşması öncesinde yapılan antrenmanda Denizli ile Zengin arasında tartışma yaşanmış ve aynı zamanda takım kaptanı da olan deneyimli futbolcu bunun üzerine antrenmanı terk etmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Eskişehirspor'un önceki günkü antrenmanına da izinli olduğu gerekçesiyle çıkmayan Türk asıllı İsveçli orta saha, iş nedeniyle yurt dışında bulunan kulüp başkanı Halil Ünal'ın kente gelip devreye girmesiyle takıma döndü. İkili arasındaki buzlar Başkan Halil Ünal'ın çabasıyla eridi. 31 yaşındaki futbolcu Giresunspor ile oynanacak mücadele öncesinde antrenmandaki yerini aldı.
Boluspor karşılaşması öncesinde yapılan antrenmanda Denizli ile Zengin arasında tartışma yaşanmış ve aynı zamanda takım kaptanı da olan deneyimli futbolcu bunun üzerine antrenmanı terk etmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Eskişehirspor'un önceki günkü antrenmanına da izinli olduğu gerekçesiyle çıkmayan Türk asıllı İsveçli orta saha, iş nedeniyle yurt dışında bulunan kulüp başkanı Halil Ünal'ın kente gelip devreye girmesiyle takıma döndü. İkili arasındaki buzlar Başkan Halil Ünal'ın çabasıyla eridi. 31 yaşındaki futbolcu Giresunspor ile oynanacak mücadele öncesinde antrenmandaki yerini aldı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
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Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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