 Erkan krizi çözüldü – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Erkan krizi çözüldü

    Erkan krizi çözüldü

    Kırmızı-siyahlılarda - krizi yurt dışından dönen Başkan Halil Ünal’ın devreye girmesiyle çözüldü. Tecrübeli futbolcu dün antrenmandaki yerini aldı.

    'de 5 haftadır galibiyete hasret olan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Eskişehirspor, üstüne üstlük bir de Mustafa Denizli-Erkan Zengin gerilimiyle karşı karşıya kaldı.

    Boluspor karşılaşması öncesinde yapılan antrenmanda Denizli ile Zengin arasında tartışma yaşanmış ve aynı zamanda takım kaptanı da olan deneyimli futbolcu bunun üzerine antrenmanı terk etmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.

    'un önceki günkü antrenmanına da izinli olduğu gerekçesiyle çıkmayan Türk asıllı İsveçli orta saha, iş nedeniyle yurt dışında bulunan kulüp başkanı Halil Ünal'ın kente gelip devreye girmesiyle takıma döndü. İkili arasındaki buzlar Başkan Halil Ünal'ın çabasıyla eridi. 31 yaşındaki futbolcu Giresunspor ile oynanacak mücadele öncesinde antrenmandaki yerini aldı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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