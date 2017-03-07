 Ş.Urfaspor maçı Başakşehir’de – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Ş.Urfaspor maçı Başakşehir’de

    Ş.Urfaspor maçı Başakşehir’de
    İnönü Stadı bakımda, yeni stadı da inşa halindeki şampiyonluk adayı , maçını da İstanbul'da oynayacak. Daha önce Denizli ve Altınordu maçlarını 'da yapan sarı-siyahlılar, Urfa karşılaşmasını cumartesi 18.30'da 'nda oynanacak.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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