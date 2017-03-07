 Sivas fren yaptı – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sivas fren yaptı

    Sivas fren yaptı

    ’de zirve mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, Yeni Malatya’nın puan kaybettiği haftada İzmir’den golsüz beraberlikle dönünce liderliğe yükselme şansını geri tepti.

    'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek liderlik şansını geri tepti. Yeni Malatya'nın puan kaybettiği 23. haftanın kapanış maçında Altınordu'ya konuk olan Yiğidolar, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince 3 maçlık galibiyet serisi sona erirken, dev fırsat kaçtı.

    KALECİ ERCE YILDIZLAŞTI
    Altınordu kalecisi Erce kardeşler'in yıldızlaştığı maçta önemi fırsatlardan yararlanamadı. Sahasında 1 puana razı olan İzmir ekibi ise galibiyet hasretini iki maça çıkardı. Son 10 haftada 2 maç kazanan Altınordu, play-off potasından uzaklaştı.

    ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazanmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Topa sahip olamadık, rakibin agresif ve baskılı oyunu bizi etkiledi. Oyunun hakimi Sivasspor'du. İkinci yarı tempoları düştü. Yakaladığımız fırsatlardan birini atsak kazanabilirdik. Son ana kadar her şeyi yaptık ama olmadı" ifadesini kullandı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivas fren yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.