Sivas fren yaptı
TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, Yeni Malatya’nın puan kaybettiği haftada İzmir’den golsüz beraberlikle dönünce liderliğe yükselme şansını geri tepti.
KALECİ ERCE YILDIZLAŞTI
Altınordu kalecisi Erce kardeşler'in yıldızlaştığı maçta Sivasspor önemi fırsatlardan yararlanamadı. Sahasında 1 puana razı olan İzmir ekibi ise galibiyet hasretini iki maça çıkardı. Son 10 haftada 2 maç kazanan Altınordu, play-off potasından uzaklaştı.
ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazanmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Topa sahip olamadık, rakibin agresif ve baskılı oyunu bizi etkiledi. Oyunun hakimi Sivasspor'du. İkinci yarı tempoları düştü. Yakaladığımız fırsatlardan birini atsak kazanabilirdik. Son ana kadar her şeyi yaptık ama olmadı" ifadesini kullandı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:26
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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