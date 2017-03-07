 Levent Eriş, Mersin’i umutlandırdı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    , Mersin’i umutlandırdı

    Levent Eriş, Mersin’i umutlandırdı
    'nda yeni teknik direktör 'le çıkılan ilk maçta G.Antep BŞB deplasmanında alınan galibiyet moralleri düzeltti. Başkan Mahmut Karak, "Bu puanlar yönetim kurulu üyelerine, taraftarlara, futbolculara, yeni teknik heyete ve Mersin kentine çok iyi geldi" dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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