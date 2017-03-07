Denizlispor Ali Tandoğan ile devam kararı aldı

Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, kulübün Şemikler'deki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, istifayı kabul etmediklerini, Tandoğan ile gelecek sezon da çalışacaklarını açıkladı.

Son haftalarda başarısız sonuçlar aldıklarını belirten Urkay, şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüz, Samsunspor mağlubiyetinden sonra yönetimin önünü açmak adına istifa kararı aldı. Daha sonra yönetim kurulu olarak hocamızla toplantı yaptık. Ali Tandoğan ile gelecek yıl da çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah takımın üzerindeki bu kötü hava bir an önce dağılır ve takım başarılarıyla ileriye doğru adım atar. Önümüzdeki günler daha güzel olacaktır."

Tandoğan ise Denizli'yi ve Denizlispor'u çok sevdiğini ifade etti.

Denizlispor'u daha iyi yerlere getirebilmek için hep birlikte çalışacaklarını dile getiren Tandoğan, "Mutsuz ve üzgün olduğumuz şeyler var. Bunları düzeltmek için gerekli görüşmeleri yaptık. Denizli halkı bana büyük destek oldu, hepsine teşekkür ederim. Biz Denizli'nin çocuğuyuz ve takımı yalnız bırakamazdık. Sadece yönetimin önünü açmak için böyle bir karar vermiştim." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Tandoğan, ligin 23. haftasında 1-0'lık Samsunspor mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.