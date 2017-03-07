 Buruk sahip çıktı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Buruk sahip çıktı

    Buruk sahip çıktı
    Elazığ'a 5-2 yenilen 'de taraftarların tepki gösterdiği kaleci Günay ve orta saha Murat Akın'a Teknik Direktör Okan Buruk sahip çıktı. Buruk, "İkisi de bizim değerimiz. Yenilginin tek sorumlusu benim" diye konuştu.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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