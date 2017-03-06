Sarı-yeşillilere imzayı attı
TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Ogün Temizkanoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun kente davet ederek görüştüğü Temizkanoğlu, Mustafa Kemal Kılıç'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban ve asbaşkan Ahmet Ekinci'nin de yer aldığı görüşmenin ardından Temizkanoğlu'nun, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekibin başına geçtiği kaydedildi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:45
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 4
Yorum
db Tudor bu ölü takimi diriltecek ve 2-3 hafta sonra en tempolu oynayan GS olucaktir. Tripci Sneider´e - De Jong´a harcatmayin bu adami.
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 4
Yorum
Özgür Kimse futbolcuları suçlamasın gs katı defans kadrosu ile çıkıyor messi ve ronaldoyu oynat bu anlayışla gs gol atamaz tudor 3 maçın kaldı
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 168
Yorum
VezirParmağı Oha be adam!RVP'nin yaptıklarından sonra hala utanmadan bu zırvaları yazabiliyorsan, dünyanın en adaletsiz ve vicdansız adamısındır! Ayıp be
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