Sarı-yeşillilere imzayı attı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun kente davet ederek görüştüğü Temizkanoğlu, Mustafa Kemal Kılıç'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban ve asbaşkan Ahmet Ekinci'nin de yer aldığı görüşmenin ardından Temizkanoğlu'nun, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekibin başına geçtiği kaydedildi.