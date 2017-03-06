 Sarı-yeşillilere imzayı attı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Sarı-yeşillilere imzayı attı

    Sarı-yeşillilere imzayı attı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun kente davet ederek görüştüğü Temizkanoğlu, Mustafa Kemal Kılıç'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

    Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban ve asbaşkan Ahmet Ekinci'nin de yer aldığı görüşmenin ardından Temizkanoğlu'nun, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekibin başına geçtiği kaydedildi.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:45
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