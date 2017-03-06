 Samsun 1 yıl sonra – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Samsun 1 yıl sonra

    Samsun 1 yıl sonra

    Deplasmanda 378 gündür kazanamayan Samsun, Denizli’yi 75’te Gökay’la yıktı. Horoz’da istifa etti.

    Elazığ ve Mersin'in kazandığı haftada Denizlispor karşısında kritik bir maça çıkan düşme potasındaki Samsunspor, hem altın değerinde bir 3 puan kazandı hem de deplasmandaki şanssızlığına son verdi. En son 20 Şubat 2016'da deplasmanda Bolu'yu yenen kırmızı-beyazlılar, 75'te Gökay'la kötü seriyi bitirdi. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Ege ekibinde ise Teknik Direktör Ali Tandoğan istifa etti.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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