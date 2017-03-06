Samsun 1 yıl sonra

Deplasmanda 378 gündür kazanamayan Samsun, Denizli’yi 75’te Gökay’la yıktı. Horoz’da Ali Tandoğan istifa etti.

Elazığ ve Mersin'in kazandığı haftada Denizlispor karşısında kritik bir maça çıkan düşme potasındaki Samsunspor, hem altın değerinde bir 3 puan kazandı hem de deplasmandaki şanssızlığına son verdi. En son 20 Şubat 2016'da deplasmanda Bolu'yu yenen kırmızı-beyazlılar, 75'te Gökay'la kötü seriyi bitirdi. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Ege ekibinde ise Teknik Direktör Ali Tandoğan istifa etti.