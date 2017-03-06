Samsun 1 yıl sonra
Deplasmanda 378 gündür kazanamayan Samsun, Denizli’yi 75’te Gökay’la yıktı. Horoz’da Ali Tandoğan istifa etti.
Elazığ ve Mersin'in kazandığı haftada Denizlispor karşısında kritik bir maça çıkan düşme potasındaki Samsunspor, hem altın değerinde bir 3 puan kazandı hem de deplasmandaki şanssızlığına son verdi. En son 20 Şubat 2016'da deplasmanda Bolu'yu yenen kırmızı-beyazlılar, 75'te Gökay'la kötü seriyi bitirdi. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Ege ekibinde ise Teknik Direktör Ali Tandoğan istifa etti.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Samsun 1 yıl sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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