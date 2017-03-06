 Manisaspor’dan farklı tarife – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    ’dan farklı tarife

    Manisaspor’dan farklı tarife
    'de , sahasında konuk ettiği 'u Savaş Yılmaz, Bahattin Köse (2) ve İsmail Haktan'ın üç golüyle 6-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Konuk Bandırmaspor'un gollerini ise penaltıdan Ömer ve Da Silva kaydetti.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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