Manisaspor’dan farklı tarife
TFF 1. Lig'de Manisaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u Savaş Yılmaz, Bahattin Köse (2) ve İsmail Haktan'ın üç golüyle 6-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Konuk Bandırmaspor'un gollerini ise penaltıdan Ömer ve Da Silva kaydetti.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Manisaspor’dan farklı tarife haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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