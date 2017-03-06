 Lidere 90+3'de şok! – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Lidere 90+3'de şok!

    Lidere 90+3'de şok!

    Sarı-kırmızılılar, 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçtiği Balıkesir’de 90+3’te İshak’ın penaltısıyla yıkıldı. Giresunspor, Göztepe ve Eskişehir’in puan kaybettiği haftada arayı açma fırsatını tepti.

    Lider Yeni Malatya, üst üste 2 galibiyetle play-off hattına çıkan Balıkesir'le karşısında uzatmanın son dakikasında yediği penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, 14'te Abdulkadir'le öne geçti. Malatya 32'de Eren'le eşitliği sağladı.

    MBA VE AHMET KAÇIRDI
    Lider 50'de Ayite'yle skoru 2-1 yaptı. Mba 80'de kaleciyi de çalımladı, boş kaleye giden topu Cüneyt çıkardı. 90'da Ahmet, Mba'ya pas yerine kendi vurunca fırsatı harcadı. 'Atamayana atarlar' kuralı 90+3'te devreye girdi. Sedat'ın Mehmet'i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı İshak ağlara gönderip sonucu ilen etti.

    GOLCÜLER SESSİZ KALDI
    - maçı 'in golcülerini de karşı karşıya getirdi. 14'er gollü Göztepeli Adis Jahovic ve Bolusporlu Poepon'u takip eden, 13 gollü Balıkesirli Bekamenga ile 12 gollü Malatyalı Dialiba 4 kez filelerin havalandığı, 90 dakika sahada kaldıkları mücadelede sessiz kaldılar.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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