Lidere 90+3'de şok!
Sarı-kırmızılılar, 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçtiği Balıkesir’de 90+3’te İshak’ın penaltısıyla yıkıldı. Giresunspor, Göztepe ve Eskişehir’in puan kaybettiği haftada arayı açma fırsatını tepti.
Lider Yeni Malatya, üst üste 2 galibiyetle play-off hattına çıkan Balıkesir'le karşısında uzatmanın son dakikasında yediği penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, 14'te Abdulkadir'le öne geçti. Malatya 32'de Eren'le eşitliği sağladı.
MBA VE AHMET KAÇIRDI
Lider 50'de Ayite'yle skoru 2-1 yaptı. Mba 80'de kaleciyi de çalımladı, boş kaleye giden topu Cüneyt çıkardı. 90'da Ahmet, Mba'ya pas yerine kendi vurunca fırsatı harcadı. 'Atamayana atarlar' kuralı 90+3'te devreye girdi. Sedat'ın Mehmet'i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı İshak ağlara gönderip sonucu ilen etti.
GOLCÜLER SESSİZ KALDI
Balıkesirspor-Yeni Malatyaspor maçı TFF 1. Lig'in golcülerini de karşı karşıya getirdi. 14'er gollü Göztepeli Adis Jahovic ve Bolusporlu Poepon'u takip eden, 13 gollü Balıkesirli Bekamenga ile 12 gollü Malatyalı Dialiba 4 kez filelerin havalandığı, 90 dakika sahada kaldıkları mücadelede sessiz kaldılar.
MBA VE AHMET KAÇIRDI
Lider 50'de Ayite'yle skoru 2-1 yaptı. Mba 80'de kaleciyi de çalımladı, boş kaleye giden topu Cüneyt çıkardı. 90'da Ahmet, Mba'ya pas yerine kendi vurunca fırsatı harcadı. 'Atamayana atarlar' kuralı 90+3'te devreye girdi. Sedat'ın Mehmet'i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı İshak ağlara gönderip sonucu ilen etti.
GOLCÜLER SESSİZ KALDI
Balıkesirspor-Yeni Malatyaspor maçı TFF 1. Lig'in golcülerini de karşı karşıya getirdi. 14'er gollü Göztepeli Adis Jahovic ve Bolusporlu Poepon'u takip eden, 13 gollü Balıkesirli Bekamenga ile 12 gollü Malatyalı Dialiba 4 kez filelerin havalandığı, 90 dakika sahada kaldıkları mücadelede sessiz kaldılar.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Lidere 90+3'de şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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